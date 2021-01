Controlli anti Covid a Manfredonia, Polizia locale sanziona cittadini e attività

Proseguono i controlli della Polizia Locale per verificare il rispetto delle normative previste dall’ultimo DPCM del 14.01.2021.

Numerosi i cittadini ed i veicoli controllati durante i servizi di controllo del territorio.

Nel periodo 23 gennaio 2021 ad oggi: sono 4 i cittadini sanzionati per non aver rispettato l’obbligo di non recarsi fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.

Sanzionate anche 6 attività commerciali.

Gli agenti della Polizia Locale hanno accertato nei confronti di tutte le medesime attività le violazioni di legge relative alla mancata adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.

Per tutti è stata contestata una sanzione di 400,00 €.