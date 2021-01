Covid Puglia, a Natale picco dei contagi tra i bambini

Bari, 27/01/2021 – (repubblica) Se prima era qualcosa in più di un’impressione – diciamo pure stime o previsioni – ora sono dati messi nero su bianco dagli epidemiologi italiani: in Puglia il Coronavirus ha avuto una nuova accelerata a ridosso del Natale in tutte le classi d’età finite sotto la lente d’ingrandimento degli esperti. Da quella fra zero e cinque anni fino agli over 85, almeno sulla base del tasso di incidenza dei contagi calcolato per fasce d’età e su 100mila abitanti.

Per tutti la curva comincia a crescere dal 21 dicembre. E c’è una sorpresa: nella settimana compresa fra il 4 e il 10 gennaio per i bambini da zero a 10 anni, con nidi e scuole dell’infanzia ed elementari chiusi, si tocca un picco di contagi mai raggiunto prima da settembre. Mentre tra quelli dai 14 ai 18 anni, i contagi toccano aumentano fino a 150 casi ogni 100mila residenti. E, seppur in misura più contenuta e a partire dal 28 dicembre, i positivi aumentano anche fra i pugliesi con un’età compresa fra gli 11 e i 13 anni. Sempre con le scuole chiuse e la didattica a distanza (Dad) sospesa per le feste.

“Da un lato hanno pesato le aggregazioni familiari legate al Natale, dall’altro il mancato impegno scolastico in quelle settimane, anche a distanza”, commenta Silvio Tafuri, 40 anni, professore associato di Igiene al Policlinico. “Il mio maestro diceva che uno dei metodi per contenere l’epidemia – aggiunge l’epidemiologo – sarebbe dare più compiti”.(repubblica)