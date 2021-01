Fabio Daniele denuncia: “Regione chiude servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza”

Bari, 27 gennaio 2021. I sottoscritti enti congiuntamente denunciano una situazione ormai insostenibile per tutti i servizi educativi per i minori della Regione Puglia. L’assessorato al Welfare, settore servizi minori e famiglie, appare inequivocabilmente responsabile del ritardo nell’applicazione dell’azione 8.6 del FSE 14/20 e il tutto sistema è costretto a chiudere.

Sono 500 le Strutture Educative per minori che accolgono 10.000 bambini e occupano oltre 5.000 persone, per il 95% donne, che stanno accogliendo i minori già dal I settembre così come previsto dall’avviso rivolto alle famiglie, ma non possono fatturare le loro prestazioni per i ritardi regionali. Dal prossimo mese di febbraio, tutti i Servizi saranno costretti a richiedere alle famiglie il pagamento dell’intera retta; ciò comporterà verosimilmente la rinuncia alla frequenza dei propri figli con la conseguenza di dover chiudere il servizio già dal prossimo mese.

Siamo consapevoli che è necessario il controllo rigoroso dell’ufficio al Welfare per qualificare i servizi rivolti alle famiglie ma i tempi dei procedimenti amministrativi previsti dalla Legge e dagli stessi provvedimenti regionali devono essere rispettati. L’ufficio al Welfare non può considerarsi esente da responsabilità, anche gravi, visti i ritardi amministrativi accumulati.

Invitiamo caldamente, pertanto, la Regione al rispetto dei termini, già ampiamenti scaduti da mesi, e chiediamo il riconoscimento di indennità alle strutture in sofferenza che consenta, a stretto giro, di pagare lo stipendio a migliaia di operatori.

Sono 30 milioni di euro i fondi europei assegnati come prima assegnazione per l’a.e. 20/21 alle famiglie per garantire un accesso a servizi estremamente costosi a cui dovranno essere aggiunti almeno altri 20 milioni.

Al Presidente Emiliano, che ha trattenuto a sé la delega fino ad oggi e al nuovo Assessore dott.ssa Barone, chiediamo di intervenire per risolvere già nei prossimi giorni e senza ulteriori indugi la questione, nonché di assegnare, altrettanto immediatamente agli Ambiti le ulteriori risorse necessarie, affinché non siano sempre i lavoratori privati e le famiglie a pagare per gli ingiustificati ritardi della P.A..

Il Presidente Regionale FISM Puglia Fabio Daniele

Presidente Confcooperative Federsolidarietà Puglia Daniele Ferrocino/Carla Calabrese

Lega coop Sociali Puglia Massimiliano Maggio

Portavoce Forum Terzo Settore Carlo Rubino (delegato)

A.C.S.E.MI. Bari Orazio Nobile