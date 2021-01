Gargano, intensa nevicata a San Giovanni Rotondo (FOTO E VIDEO)

San Giovanni Rotondo, 27/01/2021 – La neve è tornata sul Gargano e stavolta in maniera più evidente rispetto a pochi giorni fa. Lo sottolineano le numerose foto ed i video che arrivano dai social. Abbondanti nevicate segnalate in tutte le città del Gargano, in particol modo a San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE SUL GARGANO

Le fredde correnti dai Balcani vanno gradualmente scemando, stante la rimonta di un campo anticiclonico da Ovest. Avvio di giornata ancora nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con qualche residuo fenomeno tra Puglia e Lucania nevoso a quote molto basse con fiocchi di neve non esclusi sul Tavoliere. Tendenza tuttavia a miglioramento entro la serata. Temperature in ulteriore calo, venti forti di Tramontana. (3bmeteo)

VIDEO