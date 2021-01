Legali familiari di Tiziana Gentile: “Un omicidio brutale, inspiegabile: ora giustizia”

(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Orta Nova, 27 gennaio 2021. “La famiglia è addoloratissima. Francesca, la figlia della signora Tiziana, non riesce a spiegarsi il motivo e l’efferatezza nella commissione di questo delitto. Al contempo lancia un appello a tutte le persone che possono fornire notizie utili per le indagini“. E’ quanto dichiarano a StatoQuotidiano gli avvocati Luigi Sauro e Giuseppe Cannone, legali della signora Tiziana Gentile, vittima dell’omicidio consumatosi ieri alle 17.30 circa a Orta Nova.

Gli avvocati Sauro e Cannone “chiedono giustizia per l’omicidio della donna, prestando fiducia nelle attività investigative della polizia giudiziaria operante, l’aliquota dei Carabinieri, con un grido di giustizia non solo per le persone offese, ma per tutte le donne di Orta Nova, che ci sentiamo di rappresentare in questo momento“.

Per le ragioni del gesto: “non si esclude alcun movente, come non si escludono i futili motivi; nessuna risposta alle affermazioni dell’avvocato Sodrio, legale del presunto omicida: non ci permettiamo di intrometterci nella strategia difensiva dell’indagato”.