Manfredonia: auto distrutta “parzialmente” da un incendio doloso

Manfredonia, 27 gennaio 2021. Tentato incendio nella notte ai danni di un’autovettura. I fatti sono avvenuti in via Rosati. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco. Probabile la natura dolosa dell’incendio, indagini in corso.

Negli scorsi giorni sono stati registrati altri tentati incendi e incendi di mezzi.