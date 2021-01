Omicidio Orta Nova, Tarantino non risponde alle domande del PM

Foggia, 27 gennaio 2021. Questa mattina il PM della Procura di Foggia Roberto Galli ha emesso un decreto di fermo a carico del presunto omicida di Tiziana Gentile, ritenendo sussistenti una serie di gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga e inquinamento probatorio da parte del 46enne Gerardo Tarantino.

Tuttavia, l’indagato continua a dichiararsi innocente e si dispera per essere stato arrestato, a suo dire, ingiustamente.

Però gli indizi sono gravi, ci sono diversi testimoni che lo hanno visto sul luogo del delitto proprio all’ora in cui la povera Tiziana veniva assassinata, tra le 15.41 e le 15.49. Ma c’è una testimonianza sopra ogni altra che appare decisiva, quella di un’amica della vittima che era al telefono con la donna assassinata proprio mentre bussava alla porta Gerardo Tarantino. Fu proprio Tiziana a dire all’amica “sta bussando Gerardo Tarantino ci risentiamo dopo”, e in effetti dopo alcuni minuti la vittima ripeteva all’amica durante un’altra telefonata che “sto parlando con Gerardo, tutto OK”. Il tutto proprio in corrispondenza dell’orario dell’assassinio. Abbiamo sentito il difensore di Tarantino, l’Avv. Michele Sodrio, che ci ha rilasciato una breve dichiarazione in video: