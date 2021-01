Prossima la realizzazione a San Severo della Cittadella dello Sport

di Elisabetta Ciavarella

È dedicata al Magistrato Debora Ferrara che, all’età di 39 anni, è purtroppo venuta a mancare nell’agosto del 2019, la Cittadella dello Sport di prossima realizzazione a San Severo.

La struttura è sita in zona via Fortore, ovvero nel punto di crocevia di via D’Agnone tra il centro storico ed alcuni palazzi residenziali di recente costruzione.

Il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, unitamente alla presenza dell’Assessore Luigi Montorio, durante la mattinata dello scorso venerdì 22 gennaio, ha presentato ed illustrato il progetto attraverso un video informativo pubblicato sulla sua pagina istituzionale.

“IO GIOCO LEGALE è un bando del Ministero dell’Interno destinato alla realizzazione di impiantistica sportiva in realtà difficili ed in zone periferiche dove regna un particolare disagio“, ha precisato il Sindaco Miglio puntualizzando che tale bando risale al 2011 e che nel 2012 il Comune di San Severo ha manifestato verso di esso il proprio interesse tramite una progettazione, i cui lavori sono stati appaltati nel 2015. Tuttavia l’iter ha subito un’interruzione dovuta ad alcune mancanze tecniche del progetto tendenti all’irrealizzabilità dell’opera, con conseguente de-finanziamento dell’importo, ma il Comune di San Severo ha pensato ad ovviare perfezionando il quadro progettuale.

Il Sindaco ha chiarito inoltre, che erano da completare sia la sistemazione dell’area circostante che la copertura, la recinzione e le finiture degli spogliatoi.

Il finanziamento da parte del Ministero dell’Interno ammontava ad oltre quattrocentomila euro a cui però il Comune di San Severo ha aggiunto un ulteriore stanziamento.

Questo è avvenuto nel 2016 e, con un’apposita delibera, il Comune sanseverese ha attinto dai propri fondi di bilancio ben centotrentamila euro necessari per completare tutta la struttura.

“Il cantiere adesso è in fase avanzata“, ha ribadito il primo cittadino di San Severo, mostrando la posa in opera della struttura in legno lamellare su cui verrà posto un telo apposito che ne coprirà parte, mentre il restante sarà in muratura.

“L’obbligo di rendiconto è nel mese di giugno, per cui il tutto verrà ultimato nella primavera inoltrata e si potrà così usufruire della struttura, all’interno della quale si troverà un campo polifunzionale in cui potranno praticarsi quattro discipline sportive, ovvero: pallavolo, pallacanestro, palla a mano e tennis. Il Comune di San Severo è riuscito anche ad intercettare un finanziamento della Regione Puglia, nell’ambito di un bando denominato ‘Sport per tutti’, che ammonta ad oltre centomila euro e che andrà in appalto nei prossimi mesi, permettendo la sistemazione ancora di un campo di beach volley, uno di bocce e di una pista di salto in lungo“, ha concluso il Sindaco Miglio.

Il risultato ultimo sarà dunque quello della realizzazione di un vero e proprio ‘Polo Sportivo’.

A cura di Elisabetta Ciavarella, 27 gennaio 2021