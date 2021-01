“Ti farò marcire dentro, lurido verme”: la rabbia del marito di Tiziana Gentile

Orta Nova – “PRENDERSELA CON UNA DONNA INDIFESA. TI FARÒ MARCIRE DENTRO, LURIDO VERME SCHIFOSO E BASTARDO!!!!!!!”. Le parole laceranti del marito di Tiziana Gentile, vittima dell’omicidio consumatosi ieri alle 17.30 circa nel comune capofila dei Cinque Reali Siti.

La disperazione e la rabbia che seguono ad un atto che, in realtà, risulta essere solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di episodi di violenza che imperversano nella cittadina ormai da diverse settimane. Solo per rimanere ai tempi più recenti.

Furti in vari supermercati, furti in abitazioni private, ora questo omicidio.

La reazione più umana e comprensibile, la rabbia appunto.

Non si tratta, tuttavia, solo di fenminicidio, dell’ennesimo femminicidio, come hanno titolato in alcuni casi. Ma di qualcosa di più.

Una spirale di odio la cui cifra comune e costante risulta esser la violenza. Un denominatore comune che chiama ad una riflessione urgente a livello educativo, politico, e della gestione della giustizia.

Necessario ormai: aumentare i controlli. Non solo. Intervenire attraverso una campagna di iniziative che mirino a recuperare il senso del rispetto tra le persone.

Tante le manifestazioni di solidarietà arrivate alla famiglia colpita dal grave lutto.

Da parte dell’Amministrazione Comunale Mimmo Lasorsa: “Ci troviamo per l’ennesima volta in pochi mesi a dover affrontare la tragica scomparsa di una nostra concittadina, figlia, mamma e sorella della nostra terra, a causa dell’ennesimo atto di vile violenza, mai giustificabile. L’amministrazione tutta si stringe al dolore che ha colpito la famiglia della vittima e soprattutto le sue giovani figlie”.

Dall’associazione sportiva, Olympia Orta Nova, frequentata dai figli e dal marito di Tiziana: “L’intera famiglia Olympia Orta Nova esprime la vicinanza e il cordoglio a Federica, Francesca e Michele Castelluccio, per l’efferata tragedia che ha colpito la loro famiglia”.

Tiziana Gentile aveva solo 48 anni ed una vita davanti. Era una bracciante agricola. Era sposata ed aveva 2 figli di 17 e 18 anni.

È stata trovata morta nella sua abitazione in via La Bellarte in una zona periferica della cittadina intorno alle 17,30.

A dare l’allarme ai parenti della vittima sarebbero stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della donna.

Presumibile autore dell’omicidio, Gerardo Tarantino. Ad oggi, il maggiore indiziato risulta sottoposto a fermo e al momento sembra che lo stesso stia respingendo le accuse e si stia dichiarando innocente.

Intanto, questa mattina i Carabinieri di Foggia, coadiuvati da una squadra dei Cacciatori di Puglia, hanno effettuato un servizio di perlustrazione con metal detector alla ricerca dell’arma del delitto, con la quale sarebbe stata uccisa Tiziana Gentile. Il ritrovamento dell’arma, appunto, potrebbe fornire ulteriori elementi di chiarezza nella ricostruzione delle responsabilità de presunto colpevole.

Daniela Iannuzzi