Verdi Manfredonia: “Incontro con Raphael Rossi, ora attendiamo degli atti concreti”

Manfredonia, 27 gennaio 2021. “Abbiamo incontrato il dott. Raphael Rossi, amministratore unico ASE, le sue qualità professionali, ci hanno portato a chiedere un confronto su molti temi al fine di migliorare il servizio che ASE sta fornendo alla città”.

“Durante l’incontro si è parlato di distribuzione delle compostiere domestiche esistenti presso ASE, della possibilità di utilizzare i fondi per le ZEA per l’acquisto di compostiere di comunità per le borgate, ma anche per introdurre la tariffazione puntuale in città. Si è parlato della possibilità di effettuare la raccolta porta a porta dell’olio esausto, un materiale che ha un valore notevole e che oggi viene smaltito spesso negli scarichi fognari, peggiorando anche la stessa qualità della depurazione”.

“Abbiamo chiesto un impegno per completare la raccolta differenziata nelle frazioni e case sparse, e migliorando il controllo delle aree dove sono posizionati i residui cassonetti dell’indifferenziato. Abbiamo chiesto un maggiore coordinamento con l’ufficio ambiente del Comune per reperire fondi dalla Regione per la pulizia dei litorali. Abbiamo chiesto di aumentare la lotta all’abbandono dei rifiuti, soprattutto ingombranti, garantendo un efficace servizio di risposta ai cittadini, di aumento delle ore di apertura dei centri di raccolta comunali e di telecontrollo nelle zone periferiche”.

“Abbiamo trattato anche della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, e delle modalità di assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato. Ora ci attendiamo degli atti concreti”.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca

Portavoce Verdi di Manfredonia