“Incompatibilità con ogni funzione giudiziaria”. Il Csm trasferisce giudice tribunale di Foggia

(fonte:foggiatoday). Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il trasferimento d’ufficio di Francesco Murgo, attualmente giudice del tribunale di Foggia, per incompatibilità con ogni funzione giudiziaria nel circondario di Foggia. Nella seduta di ieri pomeriggio la I Commissione ha ritenuto che per il complesso degli elementi probatori acquisiti, “non possa esercitare, in piena indipendenza ed imparzialità, le funzioni giudiziarie nella sola sede di Foggia“.

Le valutazioni della I Commissione

Nelle valutazioni della I Commissione viene evidenziato che “la scoperta delle plurime relazioni sentimentali intrattenute anche all’interno dell’ufficio giudiziario con professioniste da lui nominate come ausiliari del giudice nelle procedure concorsuali, ha generato una compromissione della credibilità dell’interessato sul territorio“.

