L’assessore Basta in visita alla centrale a biomasse E.T.A. Manfredonia

È stata l’occasione per visitare e conoscere l’impianto in tutto il suo ciclo di produzione: il suo sistema di ricevimento, stoccaggio e movimentazione del combustibile (CSS), dal conferimento dei rifiuti sino alla produzione di energia elettrica mediante una tecnologia c.d. a letto fluido bollente. L’Assessore ha avuto modo di confrontarsi anche su alcune delicate tematiche tecnico/ambientali legate alla gestione dei rifiuti e alla necessità di programmare un sistema efficiente a livello regionale di impiantistica, in grado di assicurare un corretto e completo ciclo dei rifiuti”.