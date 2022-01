Manfredonia. Il dirigente Aucello: chiarimenti sul ‘topolino’ del Liceo Galilei-Moro

(comunicato stampa). Non vogliamo intervenire su questo organo di informazione per rilanciare offese (sarebbe un discorso tra immaturi), né per accampare pretese di alcun genere. Tuttavia, poiché una gratuita diffamazione della nostra Scuola potrebbe insinuarsi tra le famiglie che ci affidano i propri figli, non vogliamo apparire né perdenti né tanto meno passivi e indifesi di fronte a dei fenomeni naturali (qual è appunto l’ingresso involontario di un topolino) che gratuitamente e deliberatamente sono stati utilizzati e ingigantiti per colpire chi e che cosa. Noi ce lo siamo chiesti, ma non abbiamo trovato alcuna ragione plausibile per condividerli.

Certamente è facile infierire contro chi, malauguratamente, si può trovare, anche in un solo attimo e suo malgrado, in una situazione indifesa, ma questo non deve far scaturire forme di rivalsa e di accusa da parte di chi, forse, nutre qualche malcelato rancore e sfrutta l’occasione per esibirlo ingiustificatamente e farsi beffa senza ragionevoli motivi di accusa.

Ci augureremmo che, per quanto l’intervento su questo organo sia stato opera di ragazzi, le famiglie direttamente interessate e anche i semplici lettori all’oscuro della situazione incresciosa palesemente esibita, prendano coscienza che dietro un divertimento giovanile resta comunque la serietà e l’attività quotidiana di un mondo scolastico cittadino che raccoglie continuamente i frutti, vista anche la crescita annuale dei nuovi iscritti.

Prof. Leonardo Pietro Aucello – Dirigente Scolastico – Liceo Galilei-Moro, Manfredonia

/nota stampa inviata a StatoQuotidiano.it