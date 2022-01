Manfredonia, “Violenza domestica: un reale supporto dalle istituzioni”

Manfredonia (Foggia), 27/01/2022 – “Questa mattina nella sala consiliare del comune di Manfredonia si è tenuto un convegno Organizzato dal centro antiviolenza “Rinascita Donna” e fortemente voluto dal sindaco Gianni Rotice e dall’assessore di Fratelli d’Italia dottoressa Grazia Pennella. “Questa mattina nella sala consiliare del comune di Manfredonia si è tenuto un convegno Organizzato dale fortemente voluto dal

Tra i tanti temi in discussione la necessità di garantire alle donne vittime di violenza domestica un reale supporto da parte delle istituzioni, forze dell’ordine e Asl. Uno speciale ringraziamento al nostro assessore @grazia Pennella sempre in prima linea per combattere le diseguaglianze”.

Lo riporta Fratelli d’Italia Manfredonia.