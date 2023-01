A Manfredonia un grande impianto agrovoltaico della Enel Green Power

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/01/2023 – (di Alexis Paparo ilsole24ore.com) Nel comune di Manfredonia, nel foggiano, Enel Green Power sta sviluppando un grande progetto agrovoltaico.

Oggi in fase autorizzativa, è nato in partnership con l’Università di Foggia, che ha contribuito alle analisi dei terreni e all’individuazione delle migliori colture che potessero convivere con l’impianto, e alla Fondazione Maria Grazia Barone, proprietaria di una parte dei terreni e che, anche grazie a questi, riuscirà a sostenere meglio le proprie attività socio-assistenziali a persone anziane. Grazie agli studi agronomici condotti dalla Fondazione stessa e alla collaborazione con la facoltà di agraria dell’università, sono state individuate le specie vegetali che meglio potranno convivere con l’impianto fotovoltaico: in questo caso cereali e leguminose da foraggio.

A cascata, la convivenza fra pannelli e colture potrà determinare tutta una serie di altri benefici, fra cui l’ombreggiamento parziale delle colture, la riduzione della temperatura al suolo, il risparmio idrico (legato alla minor evapo-traspirazione del terreno) e la possibilità di ottenere migliori produzioni agricole. (ilsole24ore.com)