Blackcat rivendica un attacco informatico all’azienda Somacis SpA

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/01/2023 – (redhotcyber.com) La famigerata banda ransomware BlackCat/ALPHV, rivendica un nuovo attacco ad un’altra organizzazione italiana. Oggi è il turno dell’italiana Somacis SpA, che si trova a combattere con il ransomware.

BlackCat riporta all’interno del suo Data Leak Site (DLS) che l’azienda è rimasta vittima di un attacco informatico e pubblica 252GB di dati esfiltrati dalle infrastrutture IT della vittima. Nel mentre il loro sito risulta offline (con chiari segni di grande rallentamento), BlackCat all’interno del post, pubblica anche dei samples, per attestare la compromissione delle infrastrutture dell’azienda e quindi affermare la corretta attribuzione dell’attacco informatico. La pubblicazione di informazioni all’interno dei siti underground delle gang ransomware, sono un modo per aumentare la pressione verso l’azienda violata e quindi monetizzare il loro “lavoro”, minacciando l’azienda della completa pubblicazione dei dati acquisiti forzandola a pagare il riscatto.

La strategia di crescita e sviluppo di SOMACIS è da sempre basata sull’investimento di percentuali significative del proprio fatturato in progetti di ricerca e sviluppo. Nel tempo tali investimenti hanno portato alla realizzazione di due Laboratori, uno presso lo stabilimento di Castelfidardo, e uno presso quello di Manfredonia, entrambi accreditati dal MIUR come Laboratori di ricerca industriale di alta qualificazione scientifica e iscritti all’Albo. (redhotcyber.com)