De Zerbi: “Foggia è la mia città. Non dormo ancora la notte per la sconfitta col Pisa”

FOGGIA, 27/01/2023 – (Luca Bertelli brescia.corriere.it) In Brighton-Liverpool, domenica, il bresciano celebrerà la sua trecentesima partita in panchina tra i professionisti: «La più bella? La vittoria a San Siro, dove iniziai da raccattapalle, con il Benevento. Ma per Foggia-Pisa non dormo ancora la notte. E ho capito a Darfo Boario, tra i dilettanti, di poter fare questo mestiere»

Roberto De Zerbi, in Italia, viene ancora definito un tecnico emergente. Eppure domenica, con il suo Brighton, in FA Cup, disputerà contro il Liverpool la trecentesima partita da allenatore professionista. Da calciatore ne aveva messe assieme 276 in carriera, con 11 club diversi, prima del ritiro. Avvenne nel giugno 2013, aveva già capito di voler fare l’allenatore. Ma è un pensiero comune a tanti. Il problema poi è diventarlo, crescere, diventare un riferimento a soli 43 anni. Ora, in attesa della «trecentesima», può fermarsi un istante per ripensare a quanta strada abbia (già) fatto.

Le snocciolo questo undici: Narciso; Loiacono, Grea, Agostinone, Pinna; Quinto, Allocco, Agnelli; Bencivenga, Sainz-Maza; Cavallaro. Cosa le viene in mente?

«Foggia-Melfi, Coppa Italia di C. La prima da professionista. Avevamo perso nel finale, ma lì iniziò una storia bellissima durata due stagioni. Calcisticamente, per le esperienze da allenatore e calciatore, Foggia è la mia città. E quella è stata la mia squadra più bella, mi rappresentava anche come carattere. Mi sento ancora con tutti loro, Quinto è entrato nel mio staff e molti sono diventati allenatori. Le riunioni del giovedì erano confronto continuo tra di noi, ci scambiavamo idee, era stimolante». (brescia.corriere.it)