Foggia, paura nella notte: crolla parte della facciata di una palazzina

Foggia, 27 gennaio 2023 – Sarebbe crollata nella notte parte del rivestimento di una facciata di Via Saverio Altamura, per fortuna senza alcun ferito. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Solo tanta paura per un evento che avrebbe potuto causare danni ben più importanti.

La palazzina è situata all’angolo tra via Saverio Altamura e via della Repubblica.

Stamattina la zona dell’incidente risulta ancora transennata, si attendono aggiornamenti sul caso.

Fotogallery StatoQuotidiano: