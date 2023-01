‘Giornata della memoria’ a Manfredonia, la Presidente Titta: “Per non dimenticare”

Manfredonia (Fg), 27 gennaio 2023 – «Questa mattina l’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha celebrato la “Giornata della memoria”, una ricorrenza internazionale che commemora le vittime dell’Olocausto, il genocidio perpetrato tra il 1938 e il 1945 ad opera del nazionalsocialismo e del fascismo nei confronti degli ebrei e di molte altre persone ritenute “deboli” e “indesiderabili”. La celebrazione si è svolta nel luogo simbolo della Città, all’esterno dei locali dell’ex mattatoio.

In qualità di Presidente del Consiglio comunale ho avuto l’onore di apporre la tradizionale corona d’alloro vicino la targa commemorativa che reca la scritta: “Dal 1940 al 1943 in questo edificio, adibito a campo di concentramento, la dittatura fascista incarcerò centinaia di cittadini italiani. Per non dimenticare”».

A darne notizia sui social è Giovanna Titta, Presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia. Una giornata piena di commozione nel commemorare le vittime dell’Olocausto. Un messaggio chiaro da parte della Presidente Titta e dall’Amministrazione Comunale di Manfredonia: “È importante ricordare uno dei momenti più bui della storia umana”.

Particolare attenzione anche per gli alunni delle scuole, sottolineando la rilevanza del messaggio e della giornata odierna.

«Dopo l’apposizione della corona d’alloro, la manifestazione è proseguita presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Don Milani Uno + Maiorano”, dove ho parlato agli alunni delle classi quinte sottolineando come sia importante il loro ruolo di messaggeri del tempo affinché ciò che è stato non accada mai più, ed aggiungendo poi che la memoria è importante per questo e che di questa memoria loro saranno i guardiani, i custodi. Infine ho rivolto un ringraziamento particolare sia ai docenti dell’I.C. “Don Milani Uno + Maiorano” che hanno lavorato insegnando ai propri alunni l’importanza della memoria di uno dei periodi più bui della storia umana, e sia ai piccoli alunni per il contributo attivo che hanno saputo dare a questa importante giornata con le loro riflessioni, con le loro emozionanti letture, con le loro significative rappresentazioni artistiche, ma anche e soprattutto per la sensibilità mostrata attorno ai temi dell’Olocausto, delle deportazioni, delle discriminazioni e della diversità che hanno segnato tragicamente quel periodo», conclude la Presidente Giovanna Titta.

