Il 27 gennaio del 1907 Padre Pio divenne frate cappuccino per sempre

SAN GIOVANNI ROTONDO, 27/01/2023 – ( By Simona Marmorino padrepio.it) Il 27 gennaio del 1907 fra Pio, con altre cinque confratelli, a Sant’Elia a Pianisi (CB), emise la professione dei voti solenni nelle mani del padre guardiano Raffaello da San Giovanni Rotondo, legandosi per sempre l’ordine dei frati minori cappuccini.

Sul registro delle professioni solenne scrisse:

“Io, fra Pio da Pietrelcina, studente cappuccino, avendo compiuto 4 anni di religione, richiesti dei Decreti Pontifici dopo la professione dei voti semplici da me fatta nel Noviziato di Morcone nella provincia di Sant’Angelo il 22 gennaio 1904; essendo oggi in età di 19 anni mesi 8 giorni due; in questo giorno 27 gennaio 1907 ho fatto la mia professione solenne nel convento di Sant’Elia a Pianisi, nelle mani del padre Provinciale Padre Raffaele da San Giovanni Rotondo attuale guardiano, alla presenza della famiglia religiosa, e specialmente dei reverendi padri qui sottoscritti come testimoni.

Dichiaro poi, che questa solenne professione è stata fatta di mia libera volontà, e perciò mi considero quindi innanzi, come legato per sempre ai voti dell’ordine dei Cappuccini, sotto la regola del Serafico padre San Francesco d’Assisi, a solo ed unico fine di attendere al bene dell’anima mia e a dedicarmi interamente al servizio di Dio. Oltre di ciò mi obbligo nell’osservanza perfettamente comune secondo gli ultimi Decreti Pontificie e le Disposizioni Generali del 1886. In fede quindi del vero, mi sottoscrivo di proprio carattere, corredato pure con giuramento oggi nel commento di Sant’Elia a Pianisi 27 gennaio 1907. fra Pio da Pietrelcina”.

Testimoni padre Raffaello da San Giovanni Rotondo guardiano, padre Egidio da Fragneto l’Abate vicario e padre Giustino da San Giovanni Rotondo lettore. Il giovane professo di Pietrelcina, alla fine di ottobre del 1907, lasciò per sempre Sant’Elia a Pianisi per raggiungere il convento di Serracapriola (FG) e quindi iniziare gli studi di teologia sotto la guida di Padre Agostino da San Marco in Lamis. (padrepio.it)