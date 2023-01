Manfredonia, A.A.A. Reginetta del Carnevale 2023 cercasi: aperte le iscrizioni

: la “SELEZIONE” di 10 aspiranti reginette, che si terrà il giorno 02 febbraio 2023 presso il Luc, a cui potranno partecipare tutte le ragazze che posseggono i requisiti come da regolamento e la “FINALE” che vedrà l’incoronazione della miss che avrà ottenuto il massimo punteggio tra la somma del voto della giuria e di quello popolare. Infatti a contribuire alla vittoria della più bella del Carnevale, in questa edizione, influirà anche la preferenza del pubblico, espressa attraverso i maggiori social entro il 19 febbraio 2023.

“Il concorso punta a valorizzare e a promuovere il territorio partendo dalle nostre bellezze e dalle nostre tradizioni – spiega Domenico Di Candia, presidente dell’associazione “La Fenice” – La mia associazione quest’anno ha deciso di sostenere il Carnevale di Manfredonia dando il proprio contributo con l’organizzazione di questo evento. Noi della Fenice ci crediamo nel Carnevale e nell’opportunità di crescita e di sviluppo sociale ed economico che questa manifestazione popolare e folcloristica possa costituire per la nostra città”. La partecipazione al concorso è gratuita e pertanto non comporterà il versamento di alcuna quota di iscrizione sotto qualsiasi forma, altresì in nessuna fase sono previsti per le partecipanti compensi comunque titolati o somme di denaro.