San Giovanni Rotondo, Crisetti: “Sottoscritto Protocollo di Sicurezza comune”

È per questo che la sicurezza del nostro territorio è stata il tema centrale della riunione che si è tenuta in comune e a cui hanno partecipato il procuratore capo della Repubblica di Foggia, il Prefetto di Foggia, il Questore capo della Polizia, il Comandante provinciale dell’arma dei Carabinieri, il Comandante provinciale della guardia di finanza, un rappresentante della DIA (direzione investigativa antimafia) e i sindaci di San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Carpino, Vico, Rignano Garganico.

Si è deciso di sottoscrivere un Protocollo di Sicurezza comune, elaborato in maniera sinergica tra lo stato “apparato” e lo stato “comunità” in cui prevedere piani di video sorveglianza, oltre che azioni di carattere sociale e di prevenzione dei fenomeni criminosi che affliggono il nostro territorio garganico. Un impegno importante che le istituzioni si assumono perché la situazione cambi, in meglio, nelle nostre comunità, garantendo oltre che maggiore sicurezza anche la possibilità di avere un maggiore sviluppo sociale ed economico in un’ottica di crescita del territorio. Grazie a quanti hanno partecipato, e ai miei colleghi sindaci che condividono con me questa visione di futuro fondata sulla legalità”. Lo scrive Michele Crisetti, Sindaco di San Giovanni Rotondo.