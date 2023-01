Un fotografo del Foggiano sul monte più alto d’America per salvare il pianeta

FOGGIA, 27/01/2023 – (di Alessandro Salvatore lagazzettadelmezzogiorno.it) Leonardo Avezzano è un fotografo con la passione della scalata naturale.

Classe 1981, di San Severo, in provincia di Foggia, le sue missioni all’«estremo» hanno in dote una finalità umanitaria. Avezzano, infatti, il 23 gennaio ha conquistato per la seconda volta in quattro anni l’Aconcagua che con i suoi 6960 metri è il monte più alto del continente americano. Sull’estremo rilievo delle Ande, il maggiormente elevato al di fuori del continente asiatico e secondo per prominenza dopo l’Everest, Avezzano ci è arrivato centrando il suo nuovo obiettivo «che guarda al pianeta»: per la compagnia olandese di cui è co-fondatore Human Material Loop, ha testato un prototipo di parka imbottito con il materiale generato dagli scarti di capelli umani. (lagazzettadelmezzogiorno.it)