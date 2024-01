Apricena, Potenza ancora candidato sindaco. "Una gioia immensa. Un treno che non si può fermare"

APRICENA (FOGGIA) – “Questa sera (ieri N.d.R.) mi avete regalato l’ennesima gioia. Una marea umana a cui non ho potuto dire di no. Non tradirò mai la vostra fiducia. Grazie ancora per il sostegno.

Sarò ancora una volta il candidato sindaco della città di Apricena.

Partiamo con grinta, passione e amore per questa ennesima nuova avventura. Dobbiamo continuare a cambiare e migliorare la nostra città, per gli apricenesi e le future generazioni. Ora tocca a voi. Ti amo Apricena”

Lo riporta in una nota Antonio Potenza Sindaco di Apricena.