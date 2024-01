Oggi, la situazione non è più la stessa di tre anni fa, FDI è primo partito nazionale, in testa alla coalizione di centro destra con a capo la leader, fondatrice che è presidente del Consiglio dei ministri.

In una tale congiuntura si situa il congresso provinciale celebrato nella sede di Formedil a Foggia e che vede vincitore quale nuovo coordinatore provinciale della fiamma, Giannicola De Leonardis che ai microfoni della stampa riunita così commenta questa fase che definisce di “rinnovamento”.

“Il partito proveniva da un commissariamento a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Foggia. Ci siamo presentati agli elettori con delle liste nuove, rinnovate, raggiungendo un ottimo risultato, aprendoci al nuovo, ai mondi produttivi e alle frange più bisognose. I prossimi appuntamenti elettorali saranno importanti, una quindicina di comuni nella provincia Foggia saranno chiamati al voto.

In quei comuni sopra i 15 mila abitanti abbiamo anche l’asportazione di esprimere un sindaco, considerata la posizione di preminenza di FDI, primo partito della coalizione di centro destra e la nostra classe dirigente non è seconda a nessuno. Poi ci saranno le europee, un banco di prova importante, immagino che anche la nostra leader Giorgia Meloni sarà candidata e anche il partito a livello provinciale dovrà fare la sua parte e il senso di questo congresso sarà anche quello di radicare ancora meglio FDI nel territorio. Ora occorre lavorare ventre a terra per aprirci a quegli elettori che non si sentono rappresentati da nessuno partito di centro destra ma che nel segreto dell’urna votano per Giorgia Meloni”.

Soddisfazione per la elezione del vice presidente del Consiglio regionale ha espresso il sottosegretariato alla sanità, l’on. Marcello Gemmato. “La figura di Giannicola De Leonardis è di certo riferimento per il partito in Capitanata”.