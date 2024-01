Emiliano: "Dalla Puglia 35 milioni di euro per l'antimafia sociale"

“Tante cose sono sicuramente molto migliorate nel nostro contesto, ed è il frutto di un gioco di squadra continuo che ha addirittura inventato qui in Puglia un ufficio istituzionale per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, o la Fondazione Stefano Fumarulo, e tutti gli investimenti della Regione Puglia nell’antimafia sociale: 35 milioni di euro in sette anni. Sono centinaia le iniziative, anche dell’Associazione Nazionale Magistrati.

L’antimafia sociale non è solo educazione: significa costruire un’organizzazione, una rete sociale che si contrapponga alle organizzazioni criminali in modo da sovvertirne la cultura.

Questo testimonia che facciamo parte di una comunità solida. Tutto questo però, non ci ha esentato da malattie dolorosissime, come quelle delineate con grande garbo e sincerità dal presidente della Corte d’Appello di Bari Franco Cassano e dal procuratore generale Leonardo Leone de Castris a cui rivolgo il benvenuto.”

Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina a Bari alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.