FOGGIA – Alla Fiera di Foggia inizia la due giorni della 2^ Prova Nazionale Cadetti di fioretto e sciabola. Un weekend che vede in pedana ben 551 atleti nelle quattro competizioni in programma.

Nella prima giornata spazio al fioretto femminile, con 119 partecipanti al via e la sciabola maschile con 113 iscritti.

A seguire i link con i risultati live.

L’Ente Fiera di Foggia ospiterà presso il Quartiere Fieristico il 27 e il 28 gennaio la seconda prova nazionale cadetti under 17 di scherma, dedicata alle specialità della sciabola e del fioretto, evento organizzato dal Centro Polisportivo Olympia con il patrocinio e il supporto della Regione Puglia.

L’appuntamento è imperdibile per gli appassionati di scherma e per tutti coloro che amano lo sport.

Il padiglione 71 della Fiera di Foggia diventerà l’epicentro di una competizione che attirerà centinaia di talentuosi atleti provenienti da ogni angolo d’Italia.

Questa tappa nel calendario agonistico nazionale non solo promette emozioni intense, ma conferma anche l’importanza e il prestigio di Foggia nell’ambito schermistico.

L’evento rappresenta un momento di grande rilevanza non solo per gli atleti che si sfideranno sulle pedane, ma anche per la comunità locale che, oltre a godere ancora una volta dei benefici dell’indotto economico generato dall’arrivo di migliaia di sportivi e appassionati, avrà l’opportunità di vivere da vicino lo spirito competitivo e la bellezza tecnica della scherma.

L’Ente Fiera di Foggia si prepara dunque ad accogliere con entusiasmo e calore tutti coloro che parteciperanno a questa straordinaria manifestazione sportiva.