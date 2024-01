FOGGIA – Al termine di Virtus Francavilla-Foggia, il Direttore Generale dei rossoneri Vincenzo Milillo ha analizzato la sfida in sala stampa: tutte le sue dichiarazioni.

“Non siamo contenti sicuramente del risultato, che mi sembra anche un po’ pesante per la prestazione vista in campo. Nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita, tenuto palla per tanti minuti…

Sono sicuro che se giochiamo con questo appiglio e questa voglia usciremo subito da questa situazione.

Oggi c’erano assenze anche pesanti come Embalo e Marino squalificati, Santaniello che qualche minuto prima di partire da Foggia è stato colpito da uno stato febbrile, poi a fine primo tempo si è fatto male Di Noia e durante il secondo tempo anche Carillo.

Il presidente mi ha chiamato qualche minuto fa: era come noi deluso per il risultato ma ben speranzoso per il prosieguo, per la voglia e l’applicazione che i ragazzi hanno messo in campo“.

“Bisogna aspettarsi altri movimenti dal mercato?

Ci sono stati già movimenti in questi giorni: è arrivata gente come Millico, Santaniello, Tascone, Perina…

Sono arrivati questi giocatori che non scopro certamente io, sono veterani della C e sanno fare il loro lavoro.

Il mercato chiude l’1 febbraio, faremo qualcosa e cercheremo di stare attenti per cogliere qualche occasione.

Il mercato di riparazione è sempre difficile, non è quello estivo: per portare giocatori a casa bisogna far collimare alcune situazioni“.

“Oggi non dobbiamo guardare la classifica ma guardare gara per gara, giocare partita dopo partita e fare i calcoli tra qualche mese.

Non è una squadra abituata a lottare per salvarsi, però il secondo tempo di oggi mi lascia ben speranzoso, perché i ragazzi non hanno giocato da prima della classe ma con molta umiltà, sacrificio e voglia.

Ne usciremo presto, mi sento di essere alquanto positivo su questa situazione“.