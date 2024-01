Foggia. Svoltosi stamani, sabato 27 gennaio, il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia di Capitanata.

All’evento hanno partecipato il Ministro per gli Affari Europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, On. Raffaele Fitto e il Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato.

I lavori congressuali, presieduti dal Sen. Domenico Matera, si sono svolti nella sede di Formedil Cpt Foggia in via Napoli km 3,800 e prevedono il dibattito assembleare dalle 9:30 alle 12:30. Successivamente, dalle 13 alle 18, si svolgeranno le operazioni di voto.

On. Marcello Gemmato: “La figura di Giannicola De Leonardis è sicuramente di riferimento per il partito in Capitanata”.

Il sottosegretario alla sanità del governo Meloni analizza poi la situazione dei partiti e di FDI in Puglia e nella provincia di Foggia in particolare.

“Vogliamo un partito che sia come da Costituzione un elemento di congiunzione con i cittadini, il nostro nelle sue articolazioni territoriali alla luce dei congressi che stiamo celebrando in questi fine settimana, dovrà essere vicino alla gente”.