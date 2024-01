MANFREDONIA (FOGGIA) – Domani, sabato 27 gennaio 2024, a partire dalle ore 11.00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sport di tutti – Quartieri”, di cui è soggetto capofila e associazione aggiudicataria del bando SSD Manfredonia 2000.

L’incontro si terrà presso il Centro Sportivo Polivalente Palatomaiuolo, in Via Pirandello 10, a Manfredonia.

Il Progetto – promosso e finanziato da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport – ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale.

Il Progetto intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento. L’iniziativa si inserisce in uno scenario sociale complesso in termini di mancato accesso all’istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte dei minori.

Nel corso della presentazione interverranno: Francesco Toscano, Coordinatore regionale Sport e Salute Puglia; Matteo di Staso, Amministratore della SSD Manfredonia 2000; Antonietta D’Anzeris, Consigliere Nazionale UISP; Orazio Falcone, Presidente del Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia; Elisa Catta, Dirigente scolastico dell’I.C. Perotto-Orsini di Manfredonia; Simona Dado, Progettista UISP, senza dimenticare altre autorità istituzionali, scolastiche e sportive.

Per qualsiasi domanda o informazione, è possibile contattarci tramite questo indirizzo email: quartieri.manfredonia2000@gmail.com