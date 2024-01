FOGGIA – Bel tempo, con sole e nebbia: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni. Un gigantesco anticiclone di matrice subtropicale da qualche giorno ha conquistato l’Italia e ora si appresta a invadere anche gran parte del continente europeo.

Dalla Spagna alla Danimarca, l’anticiclone africano Zeus detterà legge e controllerà il tempo ancora per tanti giorni, in Italia saranno almeno 10, spiegano i meteorologi del sito www.iLMeteo.it.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi sul tempo previsto per il weekend e la prossima settimana, ma pone l’attenzione anche sugli aspetti negativi che porterà l’anticiclone.

La giornata odierna e quella di domenica 28 gennaio trascorreranno all’insegna di un tempo ampiamente soleggiato al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini, anche con temperature piacevoli.

Sulla Pianura Padana invece la presenza dell’anticiclone schiaccerà verso il basso l’aria fredda preesistente, più pesante di quella calda.

Si formeranno così le nebbie o le nubi basse, pericolose per la salute in quanto intrappolano ad altezza uomo smog e inquinanti che così vengono inalati mettendo a rischio il benessere delle prime vie respiratorie.

Per quanto riguarda il weekend però segnaliamo anche l’arrivo di correnti un po’ più fredde dai Balcani che provocheranno un calo termico sui settori adriatici centro-meridionali.

Questa stasi atmosferica proseguirà anche per tutta la prossima settimana, che vedrà i giorni scorrere come fossero delle fotocopie.

Bel tempo prevalente al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini, nebbie o nubi basse sulle zone pianeggianti del Nord e al mattino pure lungo le coste.

A proposito di nebbia: la sua presenza potrà causare il cosiddetto “freezing effect”, il fenomeno provocato dalle forti inversioni termiche.

Infatti se in montagna farà decisamente più caldo con picchi di 12-15°C di giorno, in pianura e in presenza di nebbia o nubi basse i valori termici si manterranno piuttosto bassi e di pochi gradi sopra lo zero, o anche a zero gradi nelle campagne, facendo trascorrere così giornate di ghiaccio.

Nel dettaglio

Sabato 27. Al nord: possibili nebbie in pianura, tutto sole e mite altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato, venti di Grecale.

Domenica 28. Al nord: nebbie in pianura, sole in montagna. Al centro: sole e clima piacevole. Al sud: nubi irregolari, calo termico.

Lunedì 29. Al nord: sole in montagna e nebbie o nubi basse in pianura. Al centro: nubi basse sulle coste, specie al mattino. Al sud: nubi basse sulle coste.

Tendenza: atmosfera stabile ancora per molti giorni.