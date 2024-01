“Nei centri abitati limite di velocità a 30 Km/h”. Cicloamici Foggia: “Assolutamente d’accordo”

Anche l’Organizzazione di volontariato Cicloamici Foggia, aderente alla FIAB – Federazioni Italiana Ambiente e Bici – sostiene le iniziative che a tutti i livelli, europei, nazionali e comunali, propongono che nei centri abitati il limite di velocità venga ridotto a 30 Km/h.

Il limite 30 km/h è un modo popolare a basso costo per aumentare la sicurezza, abbattere l’inquinamento e incoraggiare scelte di trasporto intelligenti. In tal modo si può migliorare il flusso del traffico e diminuire la congestione nelle città, dando ai cittadini la possibilità di sentirsi più sicuri negli spostamenti.

Per quanto riguarda Foggia, l’associazione auspica una rapida adozione del provvedimento in una parte sufficientemente ampia della città, consapevole però che questo intervento moltiplica i vantaggi della sua applicazione se integrato con altre importanti iniziative. Tra queste, un forte potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale, nota dolente della mobilità cittadina, la messa in rete delle piste ciclabili esistenti ed in costruzione (bicipolitana), l’attivazione della velostazione presso il terminal bus e di sistemi di condivisione di bici (bike sharing), automobili (car sharing) e monopattini elettrici, oltre alla realizzazione di parcheggi di scambio, sempre previsti nei vari piani urbani del traffico ma mai realizzati.

Molti di questi interventi, tra cui anche l’istituzione di zone 30, fanno parte di un documento di impegno sottoscritto da molti candidati sindaci, tra cui anche la sindaca Episcopo, durante la campagna elettorale.

I Cicloamici esprimono quindi il pieno sostegno alla proposta del consigliere comunale Angiola ed auspicano che tutta l’amministrazione possa unirsi in questa battaglia di civiltà.

