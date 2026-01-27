Abderrahim Mansouri, ecco chi era il 28enne ucciso a Milano

Non era un nome sconosciuto agli investigatori né una figura marginale nella geografia dello spaccio di Rogoredo. Abderrahim Mansouri, 28 anni, cittadino marocchino, era da tempo attenzionato dalle forze dell’ordine per il suo ruolo all’interno della rete criminale che controlla una delle piazze di droga più vaste e strutturate del Nord Italia.

Precedenti e contesto criminale

Mansouri aveva numerosi precedenti penali, legati a spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e rapine. Un percorso criminale che, secondo gli inquirenti, si inseriva in un sistema familiare consolidato: la famiglia Mansouri viene infatti ritenuta da anni centrale nella gestione dei “cavallini”, i pusher incaricati di rifornire senza sosta l’area di spaccio che si estende tra via Impastato, le boscaglie lungo la ferrovia e il cavalcavia dell’autostrada, nella periferia sud di Milano.

Un ruolo di vertice nell’organizzazione

Le indagini già avviate descrivono il 28enne non come un semplice esecutore, ma come una figura di livello superiore, con compiti di controllo e supervisione dell’attività di spaccio, inserito stabilmente nei meccanismi decisionali dell’organizzazione familiare.

L’arma al momento dei fatti

Al momento dell’intervento della polizia, Mansouri era in possesso di una pistola risultata poi a salve, una replica fedele di una Beretta 92, priva del tappo rosso. Un dettaglio che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe contribuito a farla apparire come un’arma vera, soprattutto nel buio della sera, durante i concitati momenti che hanno preceduto lo sparo.

