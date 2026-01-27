Edizione n° 5959

Benevento, precipita un ultraleggero: un morto e un ferito grave

BENEVENTO ULTRALEGGERO Benevento, precipita un ultraleggero: un morto e un ferito grave

L’incidente si è verificato intorno alle 18.30. A bordo del velivolo si trovavano due uomini

Benevento, precipita un ultraleggero: un morto e un ferito grave

Benevento, precipita un ultraleggero: un morto e un ferito grave - ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Cronaca // Live //

Tragedia nei cieli del Sannio nel tardo pomeriggio di oggi. Un elicottero ultraleggero è precipitato in contrada Olivola, nei pressi del campo di aviazione di Benevento, causando la morte di una persona e il grave ferimento di un’altra.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.30. A bordo del velivolo si trovavano due uomini: uno di loro, un professionista della provincia di Benevento, ha perso la vita nell’impatto, mentre il pilota è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Pio”, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime.

Secondo le prime informazioni raccolte, all’origine dello schianto potrebbe esserci un guasto tecnico che avrebbe provocato la perdita di controllo del velivolo. L’elicottero si sarebbe schiantato al suolo pochi istanti dopo il decollo o durante una fase di manovra, ma la dinamica resta ancora da chiarire. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al pilota, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Scientifica, incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini sono ora affidate alle autorità competenti, che dovranno accertare le cause esatte del disastro e verificare eventuali responsabilità, oltre allo stato di manutenzione del mezzo.

Lo riporta leggo.it

