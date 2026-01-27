Edizione n° 5959

BALLON D'ESSAI

AQP FOCUS // Acquedotto Pugliese, la Corte dei conti accende i riflettori: consulenze oltre i tetti e nodi su vertici e controlli
27 Gennaio 2026 - ore  09:50

CALEMBOUR

PESCHICI VIGILI // Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026 - ore  12:08

Home // Bari // Cadde dall’impalcatura della sede Rai di Bari: due condanne per la morte dell’operaio

CADE IMPALCATURA Cadde dall’impalcatura della sede Rai di Bari: due condanne per la morte dell’operaio

Secondo quanto emerso dalle indagini e ricostruito in aula, l’operaio stava eseguendo lavori sulla facciata dell’edificio

Fonte: repubblica bari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – Due condanne e una sanzione alla società per la morte di un operaio precipitato da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione della sede Rai di Bari, in via Dalmazia. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, che ha chiuso il processo per l’infortunio mortale avvenuto il 15 ottobre 2015.

Il giudice ha condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, Giuseppe Rogondino, datore di lavoro della vittima, e Giancarlo Mondello, responsabile della sicurezza del cantiere, riconosciuti colpevoli di omicidio colposo. È stata inoltre condannata la Rogondino Costruzioni, a cui è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 320mila euro.

Secondo quanto emerso dalle indagini e ricostruito in aula, l’operaio stava eseguendo lavori sulla facciata dell’edificio utilizzando una piattaforma mobile a circa 25 metri di altezza. L’uomo sarebbe stato privo dei dispositivi di sicurezza individuali, in particolare casco e imbragatura. La caduta nel vuoto si rivelò fatale.

Il Tribunale, accogliendo la richiesta della Procura di Bari, ha invece assolto “per non aver commesso il fatto” gli altri imputati. Tra questi il committente dei lavori per la Rai, l’ingegnere Carlo Mancini, il noleggiatore della piattaforma mobile Giovanni Mastrogiacomo e la società Alta Edilizia srl, oltre all’operaio che installò la piattaforma, Francesco Aresta.

“La sentenza – ha dichiarato l’avvocato Roberto Eustachio Sisto, difensore dell’ingegner Mancini – riconosce l’assoluta estraneità della Rai e dell’ingegner Carlo Mancini a quanto tristemente accaduto. Siamo da sempre stati convinti, e la decisione odierna lo conferma, di aver operato nel pieno e rigoroso rispetto delle regole”.

Una vicenda che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, a distanza di oltre dieci anni dall’incidente, e che si conclude con l’accertamento di precise responsabilità per una morte sul lavoro che poteva essere evitata.

LASCIA UN COMMENTO