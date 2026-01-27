Edizione n° 5959

BALLON D'ESSAI

TESTO BONGIORNO // Ddl stupri, la Commissione Giustizia del Senato adotta il testo Bongiorno
27 Gennaio 2026 - ore  19:48

CALEMBOUR

PESCHICI VIGILI // Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026 - ore  12:08

Home // Manfredonia // Comune di Manfredonia, rafforzato il CED: entra in servizio un nuovo Istruttore Informatico

MANFREDONIA CED Comune di Manfredonia, rafforzato il CED: entra in servizio un nuovo Istruttore Informatico

"Un ingresso che colma un vuoto organico presente da tempo e che segna un passaggio importante nel percorso di modernizzazione dell’amministrazione comunale"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Una nuova competenza strategica entra ufficialmente nella macchina amministrativa del Comune di Manfredonia. Con la firma del contratto individuale di lavoro, avvenuta nella giornata di ieri, ha preso servizio il nuovo Istruttore Informatico, Nicola De Venuto, figura chiamata a potenziare il Centro Elaborazione Dati (CED) dell’ente.

Un ingresso che colma un vuoto organico presente da tempo e che segna un passaggio importante nel percorso di modernizzazione dell’amministrazione comunale. Il rafforzamento del CED, infatti, rappresentava uno degli obiettivi dichiarati del mandato amministrativo, nella consapevolezza che oggi – e ancor più nel 2026 – una struttura pubblica non possa prescindere da professionalità informatiche qualificate.

“La sicurezza dei sistemi, l’innovazione tecnologica e l’efficienza dei servizi digitali – è il principio che guida questa scelta – sono elementi fondamentali per garantire un’amministrazione moderna e funzionale”. In questo senso, l’assunzione di una risorsa dedicata all’area informatica viene letta come un investimento strategico, non solo sul piano tecnico, ma anche organizzativo.

L’iter amministrativo che ha portato all’ingresso del nuovo istruttore si è concluso attraverso lo scorrimento della graduatoria del Comune di Foggia, reso possibile grazie a un accordo tra i due enti, sottoscritto l’11 dicembre 2025. Una procedura che ha consentito di velocizzare i tempi e rispondere in modo concreto a un’esigenza ormai non più rinviabile.

L’amministrazione sottolinea come la nuova figura non sarà confinata a un ruolo meramente specialistico, ma avrà una funzione multisettoriale, a supporto dell’intera struttura comunale. Dalla gestione dei sistemi informativi alla sicurezza dei dati, fino al supporto agli uffici e allo sviluppo di servizi digitali sempre più efficienti e accessibili ai cittadini.

“L’ingresso di Nicola De Venuto rappresenta dunque un tassello in più nel processo di rafforzamento della macchina amministrativa e nella costruzione di un Comune capace di rispondere alle sfide dell’innovazione. Un segnale concreto di attenzione verso l’efficienza interna e la qualità dei servizi offerti alla comunità. Allo stesso, il benvenuto ufficiale dell’amministrazione comunale”, dice l’assessore comunale Sara Delle Rose.

