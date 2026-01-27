Edizione n° 5959

BALLON D'ESSAI

AQP FOCUS // Acquedotto Pugliese, la Corte dei conti accende i riflettori: consulenze oltre i tetti e nodi su vertici e controlli
27 Gennaio 2026 - ore  09:50

CALEMBOUR

PESCHICI VIGILI // Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026 - ore  12:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Corte conti Puglia: divieto assoluto di gettoni e indennità per gli amministratori delle forme associative

SAN MARCO IN LAMIS Corte conti Puglia: divieto assoluto di gettoni e indennità per gli amministratori delle forme associative

Il parere nasce da una richiesta del Comune di San Marco in Lamis, che chiedeva se le somme versate a un’azienda consortile per la gestione dei servizi sociali potessero essere considerate “contributi a carico della finanza pubblica”

La Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Rocco Lavilla, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato

ph image archivio, la repubblica di bari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

BARI – Gli amministratori dei consorzi tra enti locali non possono percepire compensi, gettoni di presenza o indennità di alcun tipo. Lo ribadisce con chiarezza la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 201/2025, depositata il 23 dicembre scorso.

Il parere nasce da una richiesta del Comune di San Marco in Lamis, che chiedeva se le somme versate a un’azienda consortile per la gestione dei servizi sociali potessero essere considerate “contributi a carico della finanza pubblica”, con conseguente applicazione del principio di gratuità degli incarichi previsto dal decreto-legge n. 78/2010.

La Corte chiarisce il punto in modo netto: per i consorzi ex art. 31 del TUEL il divieto di remunerazione opera “a monte”, indipendentemente dalla natura dei finanziamenti ricevuti. La disciplina applicabile non è quella dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 78/2010, bensì l’articolo 5, comma 7, che vieta in modo inderogabile qualsiasi forma di emolumento agli amministratori delle forme associative tra enti locali.

Secondo i magistrati contabili, i consorzi rientrano pienamente tra le “forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche”, per le quali il legislatore ha imposto un regime di gratuità assoluta degli incarichi amministrativi, consentendo esclusivamente il rimborso delle spese, nei limiti di legge.

L’orientamento – sottolinea la Corte – è ormai consolidato e confermato sia dalla Sezione delle Autonomie, sia dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto la norma coerente con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO