BARI – Gli amministratori dei consorzi tra enti locali non possono percepire compensi, gettoni di presenza o indennità di alcun tipo. Lo ribadisce con chiarezza la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 201/2025, depositata il 23 dicembre scorso.

Il parere nasce da una richiesta del Comune di San Marco in Lamis, che chiedeva se le somme versate a un’azienda consortile per la gestione dei servizi sociali potessero essere considerate “contributi a carico della finanza pubblica”, con conseguente applicazione del principio di gratuità degli incarichi previsto dal decreto-legge n. 78/2010.

La Corte chiarisce il punto in modo netto: per i consorzi ex art. 31 del TUEL il divieto di remunerazione opera “a monte”, indipendentemente dalla natura dei finanziamenti ricevuti. La disciplina applicabile non è quella dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 78/2010, bensì l’articolo 5, comma 7, che vieta in modo inderogabile qualsiasi forma di emolumento agli amministratori delle forme associative tra enti locali.

Secondo i magistrati contabili, i consorzi rientrano pienamente tra le “forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche”, per le quali il legislatore ha imposto un regime di gratuità assoluta degli incarichi amministrativi, consentendo esclusivamente il rimborso delle spese, nei limiti di legge.

L’orientamento – sottolinea la Corte – è ormai consolidato e confermato sia dalla Sezione delle Autonomie, sia dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto la norma coerente con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.