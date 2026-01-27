leggo.it. Via libera al nuovo testo base sul disegno di legge contro la violenza sessuale. La Commissione Giustizia del Senato ha votato l’adozione della proposta presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno, che non contiene più la parola “consenso”: al suo posto entra il concetto di “volontà contraria”. La decisione ha acceso lo scontro politico: favorevole il centrodestra, contrarie tutte le opposizioni (Pd, M5s, Italia viva e Avs).

Il provvedimento, finito al centro di polemiche nelle ultime settimane, modifica il testo approvato all’unanimità alla Camera nel novembre scorso, che faceva riferimento al “consenso libero e attuale” come elemento cardine per definire la violenza sessuale quando mancante.

La riformulazione adottata oggi introduce un impianto diverso: non più il consenso come perno, ma la “volontà contraria” rispetto a un rapporto sessuale. Contestualmente, la Commissione ha approvato anche un aumento delle sanzioni: da 7 a 13 anni di reclusione nei casi di atti sessuali compiuti con violenza, minacce o abuso di autorità; da 6 a 12 anni per gli atti sessuali compiuti contro la volontà della vittima.

Si tratta di un inasprimento rispetto alla prima versione della riformulazione, che prevedeva pene più basse nel secondo caso.

Il voto: 12 favorevoli e 10 contrari

A certificare l’esito dello scontro in Commissione è stata la senatrice dem Valeria Valente, che ha riferito anche la fotografia numerica del voto: «L’esito finale è di 12 voti favorevoli e 10 contrari»

Bongiorno: “Chi lo critica non lo ha letto”

La relatrice e presidente della Commissione Giustizia respinge le accuse e rivendica la scelta: «Il patto era per mettere al centro di questa legge la volontà della donna, patto stra rispettato». E insiste sulle critiche arrivate dall’opposizione e da parte del mondo associativo: «Ci sono alcuni che criticano il testo… ma ho notato una serie di critiche da parte di persone che non hanno letto o non hanno approfondito. Leggete e poi valutate»

Opposizioni furiose: “Tradito l’accordo. Così si complica la prova”

Durissima la reazione del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, che parlano di stravolgimento dell’impianto condiviso alla Camera. Il presidente M5s Giuseppe Conte denuncia un cambio di rotta politico: «Una cosa è intervenire su qualche aspetto, altra cosa è stravolgerlo completamente»

E attacca sul presunto “patto” politico saltato: «Com’è possibile che il patto stretto al vertice tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Schlein venga calpestato?»

Dai Dem arriva l’allarme sul rischio di trasformare il reato in un “dissenso da provare”, rendendo più complesso il percorso delle vittime: «Perché trasformare il consenso libero e attuale in dissenso da provare?… Le vittime faranno più fatica ad essere credute»

Fuori e dentro il Senato, intanto, si fa sentire anche la pressione del fronte associativo e dei centri antiviolenza, che chiedono di non cancellare il principio “solo sì è sì”.

Con l’adozione del testo base, il ddl entra ora nella fase degli emendamenti e del confronto parlamentare, ma la frattura appare netta: la maggioranza rivendica il rafforzamento delle tutele e delle pene, l’opposizione denuncia una riscrittura che rischia di spostare l’asse dal “consenso” alla necessità di dimostrare un dissenso esplicito.

