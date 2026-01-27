Edizione n° 5959

Acquedotto Pugliese, la Corte dei conti accende i riflettori: consulenze oltre i tetti e nodi su vertici e controlli
27 Gennaio 2026

Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: "colpa grave" nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026

Home // Gargano // Dichiarazioni false e danno erariale nel caso della “Fattoria del mare” sul Lago di Varano

LAGO VARANO Dichiarazioni false e danno erariale nel caso della “Fattoria del mare” sul Lago di Varano

Fondi europei, progetto mai completato: condanna da 345 mila euro confermata in appello

ESTERNO CORTE DEI CONTI DI BARI - (PH STATO QUOTIDIANO)

ESTERNO CORTE DEI CONTI DI BARI - (PH STATO QUOTIDIANO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

ROMA – È definitiva la condanna per danno erariale nei confronti dell’ex legale rappresentante della cooperativa Marica s.c.ar.l.: la Corte dei conti – Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello ha respinto il ricorso e confermato il risarcimento di 345.841 euro in favore della Regione Puglia.

La vicenda riguarda l’indebita percezione di contributi pubblici a valere sul Fondo Europeo per la Pesca (FEP), concessi per un progetto di molluschicoltura denominato “Fattoria del mare”, da realizzare nella Laguna di Varano. Secondo i giudici contabili, il progetto non è mai stato completato nei termini previsti, nonostante la presentazione di una dichiarazione di fine lavori risultata non veritiera.

Dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che, alla data indicata come conclusione dell’intervento, mancavano sia l’impianto fisso di allevamento (long-line), sia l’imbarcazione “nave fattoria”, che avrebbe dovuto essere ammodernata con le risorse pubbliche. I lavori, inoltre, non sono mai stati portati a termine neppure successivamente.

La Corte ha ritenuto provato il dolo, evidenziando come la falsa attestazione sullo stato di avanzamento del progetto abbia consentito l’erogazione indebita di fondi pubblici. Respinte anche le eccezioni sulla prescrizione: il danno è stato considerato doloso e occultato, con decorrenza del termine solo dal momento della sua effettiva scoperta.

I giudici hanno inoltre chiarito che eventuali carenze nei controlli amministrativi non escludono la responsabilità principale del beneficiario dei fondi, che resta tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite senza aver realizzato l’investimento finanziato.

Con la sentenza depositata il 16 gennaio 2026, la Corte dei conti ha così messo la parola fine a una vicenda che conferma la linea di massimo rigore contro l’uso distorto delle risorse pubbliche, in particolare di quelle di origine europea.

