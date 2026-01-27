Edizione n° 5959

Home // Cronaca // Foggia, 25enne salvato da due poliziotti: evitato il peggio su un ponte cittadino

SALVATAGGIO FOGGIA Foggia, 25enne salvato da due poliziotti: evitato il peggio su un ponte cittadino

Alla vista del giovane in bilico, i due agenti sono intervenuti senza esitazione, afferrandolo e mettendolo in sicurezza

Foggia, 25enne salvato da due poliziotti: evitato il peggio su un ponte cittadino

AUTORE:
Nico Baratta
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un intervento rapido e decisivo ha scongiurato una tragedia nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. Un giovane di 25 anni, già oltre la balaustra di un ponte e in evidente pericolo, è stato tratto in salvo grazie alla prontezza di due agenti della Questura di Foggia.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al pronto intervento sociale. Nonostante il traffico intenso dell’ora di punta, i poliziotti Giacomo e Domenico – rispettivamente viceispettore e agente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – sono riusciti a raggiungere rapidamente il luogo indicato. Alla vista del giovane in bilico, i due agenti sono intervenuti senza esitazione, afferrandolo e mettendolo in sicurezza.

Una volta riportato in condizioni di sicurezza, il 25enne ha manifestato riconoscenza nei confronti dei poliziotti, ringraziandoli per l’intervento che gli ha salvato la vita e sottolineando l’importanza della loro tempestività.

L’episodio evidenzia ancora una volta il ruolo fondamentale svolto dalle forze dell’ordine non solo sul fronte della sicurezza, ma anche in quello del soccorso alle persone in difficoltà, grazie alla collaborazione con i servizi sociali e alla capacità di intervenire con professionalità e umanità nei momenti più delicati.

LASCIA UN COMMENTO