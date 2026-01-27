Edizione n° 5959

AQP FOCUS // Acquedotto Pugliese, la Corte dei conti accende i riflettori: consulenze oltre i tetti e nodi su vertici e controlli
27 Gennaio 2026 - ore  09:50

PESCHICI VIGILI // Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026 - ore  12:08

Furti agli ATM e processo "viziato": la Cassazione salva due ricorsi, ma rinvia la pena per il terzo imputato

FURTI ATM Furti agli ATM e processo “viziato”: la Cassazione salva due ricorsi, ma rinvia la pena per il terzo imputato

Due ricorsi vengono dichiarati inammissibili, mentre per il terzo imputato la Suprema Corte dispone un annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio

Michele Solatia
27 Gennaio 2026
Una banda accusata di associazione per delinquere e di una serie di furti ai danni di sportelli ATM di uffici postali e bancari finisce davanti alla Corte di cassazione. Il verdetto, però, non “riapre” il processo per tutti: due ricorsi vengono dichiarati inammissibili, mentre per il terzo imputato la Suprema Corte dispone un annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

La sentenza ricostruisce l’iter: la Corte d’appello dell’Aquila, nel febbraio 2025, aveva rideterminato le pene per Riccardo Masciavè (7 anni e 10.100 euro di multa), Giandomenico Palmieri (4 anni e 6.150 euro) e Roberto Russo (6 anni e un mese e 9.100 euro), dopo che gli imputati avevano rinunciato ai motivi d’appello sulla responsabilità, contestando sostanzialmente solo la pena.

In Cassazione, Masciavè e Russo tentano la strada della nullità “assoluta”: sostengono che, a un’udienza del dicembre 2023, il collegio del Tribunale avrebbe avuto una composizione illegittima per la presenza di un giudice onorario, vietata quando si procede per alcuni reati, tra cui quelli “in materia di armi”. La Corte ricorda il principio: quella limitazione incide sulla capacità del giudice onorario di partecipare a determinati collegi e, in astratto, la violazione può determinare nullità. Ma nel caso concreto, osserva la Cassazione, la doglianza non regge: la presenza del giudice onorario risulta solo in quella singola udienza istruttoria; successivamente la decisione è stata adottata da un collegio diverso, e soprattutto i reati in materia di armi erano stati definiti con assoluzione, non essendo più oggetto del processo. Inoltre i ricorrenti non spiegano in che modo quel vizio avrebbe inciso sulla motivazione complessiva. Risultato: ricorsi inammissibili, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.

Diverso l’esito per Palmieri. Qui la Cassazione punta il faro su due profili: mancanza di chiarezza nel percorso di calcolo della pena e possibile violazione del divieto di reformatio in peius (peggioramento della pena su impugnazione del solo imputato).

In primo grado, per Palmieri era stata riconosciuta un’attenuante rilevante (vizio parziale di mente) in bilanciamento con le aggravanti; in appello la Corte territoriale riconosce le attenuanti generiche, ma non menziona l’attenuante precedente e, secondo la Cassazione, non spiega adeguatamente come sia arrivata alla pena finale, arrivando peraltro ad aumentare la multa rispetto al primo grado. Per questo, la Suprema Corte annulla la sentenza solo sul trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo esame, dichiarando però irrevocabile la responsabilità penale.

A cura di Michele Solatia.

