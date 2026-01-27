Furti al cimitero di Manfredonia, l’indignazione dei cittadini: “Rubare sulle tombe è una ferita profonda”

Da tempo il cimitero di Manfredonia è teatro di episodi che stanno suscitando rabbia e dolore tra i cittadini. Lumini, fiori e piccoli oggetti lasciati sulle tombe dei propri cari vengono sistematicamente rubati, trasformando un luogo di raccoglimento e rispetto in uno spazio di degrado e insicurezza.

Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, dopo alcune segnalazioni.

A denunciare l’accaduto sono diverse famiglie, stanche di subire continui furti ai danni delle sepolture dei propri defunti. Tra loro anche una donna di Manfredonia, che racconta con amarezza quanto accaduto sulla tomba della nonna. “Hanno rubato persino il lumino sulla tomba di mia nonna. Può sembrare una cosa piccola, ma non lo è affatto: è un gesto vergognoso e profondamente irrispettoso. Il cimitero è un luogo sacro, di silenzio e memoria, non un posto dove fare razzia”, racconta.

Secondo le segnalazioni, gli episodi non sarebbero isolati ma continui, al punto da generare un clima di sfiducia e sconforto tra chi si reca al camposanto per un momento di preghiera o per onorare i propri cari. “Non è normale dover andare al cimitero con la paura di trovare la tomba manomessa o spoglia. Fa male due volte: per chi non c’è più e per chi resta”, aggiunge la cittadina.

La richiesta che arriva dai cittadini è chiara: maggiore attenzione e interventi concreti.