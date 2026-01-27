Giornata della Memoria, a Foggia la consegna delle Medaglie d’Onore ai deportati nei lager nazisti

Giornata della Memoria – Consegna delle Medaglie d’Onore

Il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, in occasione della Giornata della Memoria, ha consegnato le Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini della provincia di Foggia deportati e internati nei campi di concentramento nazisti.

Quest’anno il riconoscimento è stato attribuito al sig. Michele Di Biase, nato il 18 novembre 1921 ad Apricena, e al sig. Antonio Festa, nato l’11 novembre 1919 ad Orta Nova e residente a Foggia.

Le medaglie sono state consegnate ai familiari degli insigniti dal Prefetto, alla presenza dell’assessore del Comune di Apricena, dott. Solimando, e della sindaca del Comune di Foggia, dott.ssa Maria Aida Episcopo.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e religiose della provincia, nonché una numerosa rappresentanza di studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Nel corso della manifestazione, gli alunni del Liceo Musicale “C. Poerio” di Foggia hanno eseguito alcuni brani tratti da film dedicati alla Shoah e il Canto degli Italiani.

Gli studenti del Liceo Artistico “Perugini” di Foggia hanno inoltre allestito, nei saloni di rappresentanza della Prefettura, una mostra temporanea sui temi della deportazione, del genocidio e della rinascita.

La celebrazione è stata infine arricchita dalla lettura di testi scritti da internati nei lager nazisti, tra cui un estratto dal Diario di Anna Frank, a cura degli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis e dell’Istituto “Parisi De Sanctis” di Foggia.

