27 Gennaio 2026 - ore  19:48

CALEMBOUR

27 Gennaio 2026 - ore  12:08

"ERA UN'INFIAMMAZIONE" «Ha un tumore al cervello», ma era un’infiammazione: bimbo operato 3 volte. Maxi risarcimento

Operazioni delicate, irreversibili, che avrebbero dovuto salvargli la vita. Ma qualcosa non torna.

Ospedale Meyer Firenze (ph ANSA)

Ospedale Meyer Firenze (ph ANSA)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Firenze – Tre interventi chirurgici al cervello, una diagnosi devastante e una vita segnata per sempre. Ma quel tumore, in realtà, non c’era. Per questo il tribunale civile di Firenze ha condannato l’ospedale pediatrico Meyer a risarcire con 3,7 milioni di euro un bambino e la sua famiglia, vittime di uno dei più gravi errori medici degli ultimi anni. Una cifra record: in Toscana non era mai stato riconosciuto un risarcimento così alto.

La vicenda, riportata da Repubblica Firenze, risale al periodo compreso tra il 2010 e il 2013. Il piccolo paziente, che non aveva ancora quattro anni, viene sottoposto a una serie di accertamenti che portano i medici a diagnosticare un tumore cerebrale. Una diagnosi che dà il via a una corsa contro il tempo.

Il bambino finisce sotto i ferri per ben tre volte. Interventi estremamente invasivi, tra cui una lobectomia temporale, con l’obiettivo di rimuovere quella che viene considerata una lesione tumorale. Operazioni delicate, irreversibili, che avrebbero dovuto salvargli la vita.
Ma qualcosa non torna.

Il caso viene successivamente analizzato da periti indipendenti. Ed è qui che emerge la verità sconvolgente: non si trattava di un tumore, bensì di una encefalite erpetica, una patologia infiammatoria che avrebbe richiesto una terapia farmacologica, non interventi chirurgici. Le operazioni, dunque, non solo erano inutili, ma hanno causato danni gravissimi e permanenti.

Oggi il bambino è un ragazzo, ma le sue condizioni sono drammatiche: invalidità al 100%, tetraplegia, nessuna risposta agli stimoli  ambientali, un’aspettativa di vita stimata tra i 35 e i 40 anni. Una vita spezzata da un errore di diagnosi.

Nel 2019 i genitori avviano un procedimento civile. Nell’ottobre 2025 arriva la sentenza di primo grado: il tribunale condanna l’ospedale Meyer al pagamento immediato del risarcimento, eseguito – come si legge negli atti – «per evitare ulteriori azioni della controparte».

Nel dettaglio: 2,3 milioni di euro al ragazzo, comprensivi di interessi, circa 500 mila euro ai genitori, 270 mila euro al fratello, oltre 100 mila euro per spese legali.

Il risarcimento verrà coperto dai fondi regionali per la gestione dei sinistri sanitari, accantonati annualmente dopo la scelta della Regione Toscana di rinunciare alle assicurazioni e coprire direttamente i danni da responsabilità medica. Un caso che riapre con forza il dibattito su diagnosi, controlli e responsabilità nella sanità, e che lascia dietro di sé una domanda dolorosa: quanto può costare un errore quando a pagare è la vita di un bambino.

Fonte: Leggo.it

