Ischitella, il consigliere comunale Angelo Valente aderisce al MoVimento 5 Stelle

Il consigliere comunale di Ischitella Angelo Valente entra ufficialmente nel MoVimento 5 Stelle. A darne notizia sono i coordinatori provinciale e regionale del M5S, Mario Furore e Leonardo Donno, che hanno accolto con favore l’adesione, sottolineandone il valore politico e territoriale.

«Accogliamo con entusiasmo l’ingresso del consigliere comunale Angelo Valente nel gruppo del MoVimento 5 Stelle a Ischitella – dichiarano Furore e Donno –. Rivolgiamo ad Angelo i migliori auguri di buon lavoro: il suo contributo sarà importante per rafforzare la presenza del M5S nel territorio del Gargano, un’area ricca di potenzialità ma che troppo spesso rischia di essere marginalizzata».

L’adesione di Valente si inserisce in un più ampio percorso di radicamento del MoVimento 5 Stelle nei territori, con particolare attenzione alle realtà periferiche. «Continua così – proseguono i coordinatori – l’opera di radicamento del MoVimento 5 Stelle, che punta ad avere rappresentanze istituzionali anche nei comuni delle aree periferiche, per non lasciare indietro nessuno e per costruire una presenza politica solida, credibile e vicina ai cittadini, anche attraverso il rafforzamento dei gruppi territoriali».

In questa direzione, il M5S sta lavorando alla costituzione di un gruppo territoriale nell’area di Ischitella, in sinergia con il gruppo già attivo a Lucera e con il percorso avviato sui Monti Dauni. «L’obiettivo – spiegano – è arrivare alla nascita di un gruppo intercomunale, un progetto che mette al centro l’ascolto delle comunità locali, la condivisione delle soluzioni e la capacità di portare nelle istituzioni le istanze dei territori».

«Il MoVimento 5 Stelle – concludono Furore e Donno – continua a crescere giorno dopo giorno, grazie a chi sceglie di mettersi al servizio della propria comunità con serietà, trasparenza e impegno».