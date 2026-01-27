Edizione n° 5959

BALLON D'ESSAI

AQP FOCUS // Acquedotto Pugliese, la Corte dei conti accende i riflettori: consulenze oltre i tetti e nodi su vertici e controlli
27 Gennaio 2026 - ore  09:50

CALEMBOUR

OMICIDIO LOPEZ // Bari, omicidio Lopez: chiesto l’ergastolo per Lepore e 20 anni per Didonna
27 Gennaio 2026 - ore  09:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Ischitella, il consigliere comunale Angelo Valente aderisce al MoVimento 5 Stelle

ANGELO VALENTE Ischitella, il consigliere comunale Angelo Valente aderisce al MoVimento 5 Stelle

"Accogliamo con entusiasmo l’ingresso del consigliere comunale Angelo Valente nel gruppo del MoVimento 5 Stelle a Ischitella"

Ischitella, il consigliere comunale Angelo Valente aderisce al MoVimento 5 Stelle

Ischitella, il consigliere comunale Angelo Valente aderisce al MoVimento 5 Stelle

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il consigliere comunale di Ischitella Angelo Valente entra ufficialmente nel MoVimento 5 Stelle. A darne notizia sono i coordinatori provinciale e regionale del M5S, Mario Furore e Leonardo Donno, che hanno accolto con favore l’adesione, sottolineandone il valore politico e territoriale.

«Accogliamo con entusiasmo l’ingresso del consigliere comunale Angelo Valente nel gruppo del MoVimento 5 Stelle a Ischitella – dichiarano Furore e Donno –. Rivolgiamo ad Angelo i migliori auguri di buon lavoro: il suo contributo sarà importante per rafforzare la presenza del M5S nel territorio del Gargano, un’area ricca di potenzialità ma che troppo spesso rischia di essere marginalizzata».

L’adesione di Valente si inserisce in un più ampio percorso di radicamento del MoVimento 5 Stelle nei territori, con particolare attenzione alle realtà periferiche. «Continua così – proseguono i coordinatori – l’opera di radicamento del MoVimento 5 Stelle, che punta ad avere rappresentanze istituzionali anche nei comuni delle aree periferiche, per non lasciare indietro nessuno e per costruire una presenza politica solida, credibile e vicina ai cittadini, anche attraverso il rafforzamento dei gruppi territoriali».

In questa direzione, il M5S sta lavorando alla costituzione di un gruppo territoriale nell’area di Ischitella, in sinergia con il gruppo già attivo a Lucera e con il percorso avviato sui Monti Dauni. «L’obiettivo – spiegano – è arrivare alla nascita di un gruppo intercomunale, un progetto che mette al centro l’ascolto delle comunità locali, la condivisione delle soluzioni e la capacità di portare nelle istituzioni le istanze dei territori».

«Il MoVimento 5 Stelle – concludono Furore e Donno – continua a crescere giorno dopo giorno, grazie a chi sceglie di mettersi al servizio della propria comunità con serietà, trasparenza e impegno».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO