Edizione n° 5959

BALLON D'ESSAI

TESTO BONGIORNO // Ddl stupri, la Commissione Giustizia del Senato adotta il testo Bongiorno
27 Gennaio 2026 - ore  19:48

CALEMBOUR

PESCHICI VIGILI // Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026 - ore  12:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Juventus, Spalletti replica a Conte: «Pensavo fosse intelligenza artificiale»

"PENSAVO FOSSE AI" Juventus, Spalletti replica a Conte: «Pensavo fosse intelligenza artificiale»

Non si placa la polemica a distanza tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, destinata ad accompagnare la vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Monaco.

Spalletti verso il rinnovo fino al 2028: la Juve punta a blindare il tecnico

LUCIANO SPALLETTI - fonte: juventus.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Non si placa la polemica a distanza tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, destinata ad accompagnare la vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Monaco. In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha risposto in modo ironico – ma tutt’altro che casuale – alle recenti dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, alimentando un botta e risposta che continua a far discutere.

Alla domanda sulle parole del collega, Spalletti non ha nascosto il proprio stupore: «Lì per lì pensavo fosse l’intelligenza artificiale, poi mi sono reso conto che era vero. Spererei che si abbiano temi diversi, temi da Champions League».

Una frase che suona come una frecciata diretta, con l’allenatore juventino che invita a spostare l’attenzione sul campo e sulla competizione europea, piuttosto che sulle polemiche esterne.

Il tecnico ha poi chiarito il suo pensiero sull’approccio alla gara, respingendo l’idea di una Juventus rinunciataria: «Non mi sembrava di aver detto che non tenteremo di vincere la partita. Giochiamo per vincere, ma bisogna meritarselo, perché la presunzione viene sempre punita dal Dio del calcio».

Spalletti ha sottolineato come l’assenza di pressione possa diventare un vantaggio, parlando di “assoluta libertà” e della volontà di vedere una squadra curiosa, pronta a esplorare soluzioni nuove.

Ampio spazio anche ai singoli. Su Openda, Spalletti ha spiegato il rapporto diretto con l’attaccante e la necessità di concedergli fiducia: «Ha qualità ben visibili, ma sente la pressione. Dandogli spazio, piano piano riuscirà a superare queste difficoltà». Parole importanti anche per McKennie, definito senza mezzi termini: «Un giocatore da Juventus. Ha qualità, leadership, sa fare gol e sacrificarsi. Dai suoi comportamenti si capisce che qui sta molto bene».

In vista del Monaco, Spalletti ha confermato alcune scelte: Kalulu sarà della partita, mentre Bremer e Gatti non sono ancora al meglio. In avanti spazio a Openda, con Koopmeiners a centrocampo.

Sulla possibilità di entrare tra le prime otto, Spalletti mantiene un profilo basso ma ambizioso: «Noi dobbiamo aggiungere qualcosa alla partita, giocare senza freni. Voglio risposte da chi ha giocato meno». Il messaggio finale alla squadra è chiaro: «Dobbiamo avere l’ossessione di migliorarci per essere giocatori della Juventus». La Champions chiama, la polemica resta sullo sfondo. Ma Spalletti, ancora una volta, sceglie il campo come unico vero giudice.

Lo riporta sportmediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO