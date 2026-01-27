Non si placa la polemica a distanza tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, destinata ad accompagnare la vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Monaco. In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha risposto in modo ironico – ma tutt’altro che casuale – alle recenti dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, alimentando un botta e risposta che continua a far discutere.

Alla domanda sulle parole del collega, Spalletti non ha nascosto il proprio stupore: «Lì per lì pensavo fosse l’intelligenza artificiale, poi mi sono reso conto che era vero. Spererei che si abbiano temi diversi, temi da Champions League».

Una frase che suona come una frecciata diretta, con l’allenatore juventino che invita a spostare l’attenzione sul campo e sulla competizione europea, piuttosto che sulle polemiche esterne.

Il tecnico ha poi chiarito il suo pensiero sull’approccio alla gara, respingendo l’idea di una Juventus rinunciataria: «Non mi sembrava di aver detto che non tenteremo di vincere la partita. Giochiamo per vincere, ma bisogna meritarselo, perché la presunzione viene sempre punita dal Dio del calcio».

Spalletti ha sottolineato come l’assenza di pressione possa diventare un vantaggio, parlando di “assoluta libertà” e della volontà di vedere una squadra curiosa, pronta a esplorare soluzioni nuove.

Ampio spazio anche ai singoli. Su Openda, Spalletti ha spiegato il rapporto diretto con l’attaccante e la necessità di concedergli fiducia: «Ha qualità ben visibili, ma sente la pressione. Dandogli spazio, piano piano riuscirà a superare queste difficoltà». Parole importanti anche per McKennie, definito senza mezzi termini: «Un giocatore da Juventus. Ha qualità, leadership, sa fare gol e sacrificarsi. Dai suoi comportamenti si capisce che qui sta molto bene».

In vista del Monaco, Spalletti ha confermato alcune scelte: Kalulu sarà della partita, mentre Bremer e Gatti non sono ancora al meglio. In avanti spazio a Openda, con Koopmeiners a centrocampo.

Sulla possibilità di entrare tra le prime otto, Spalletti mantiene un profilo basso ma ambizioso: «Noi dobbiamo aggiungere qualcosa alla partita, giocare senza freni. Voglio risposte da chi ha giocato meno». Il messaggio finale alla squadra è chiaro: «Dobbiamo avere l’ossessione di migliorarci per essere giocatori della Juventus». La Champions chiama, la polemica resta sullo sfondo. Ma Spalletti, ancora una volta, sceglie il campo come unico vero giudice.

Lo riporta sportmediaset.it.