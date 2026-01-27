Kid Yugi: “Anche gli eroi muoiono”. Il nuovo album e il rifiuto del mito dell’idolo

ansa. MILANO – “Nessuno può essere un idolo perché siamo tutti esseri umani. L’unico idolo vero è stato Gesù, e io certamente non lo sono”. È da questa riflessione, netta e meditata, che nasce Anche gli eroi muoiono, il terzo album di Kid Yugi, in uscita il 30 gennaio in formato digitale e fisico. Un progetto che segna un’ulteriore evoluzione artistica del rapper pugliese e che mette al centro una critica esplicita al concetto contemporaneo di idolatria.

Il disco arriva accompagnato da numeri importanti: è già certificato oro in prevendita, con 28mila copie prenotate sullo store ufficiale di Universal, a conferma di un seguito in costante crescita. Ma Anche gli eroi muoiono non è solo un album: è un concept narrativo e visivo che si estende anche al cinema e al web.

Ad affiancare l’uscita del disco, infatti, c’è il film-documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”, che debutta nelle sale cinematografiche domani per poi approdare su YouTube. Un racconto che attraversa l’identità artistica di Kid Yugi e il suo rapporto conflittuale con il successo e con l’idea di essere elevato a modello.

“Oggi gli idoli delle nuove generazioni – spiega Kid Yugi, al secolo Francesco Stasi, 24 anni – non sono più quelli che combattono le ingiustizie o che fanno qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, viene spesso misurato in base a quanto denaro riesce ad attirare, produrre o generare”. Una visione critica che attraversa l’intero progetto e che si traduce in un linguaggio diretto, privo di idealizzazioni.

Il titolo dell’album diventa così una dichiarazione di intenti: “Se morivano gli eroi di un tempo, allora moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi”. Un messaggio che smonta il mito dell’artista come figura intoccabile e che invita a guardare oltre l’apparenza, in un contesto culturale che Kid Yugi definisce “vacuo”.

Non è un caso che l’immaginario scelto per accompagnare l’album sia fortemente simbolico. Nel trailer, interpretato dall’attore Filippo Timi, viene messo in scena il funerale dello stesso Kid Yugi. Un’anticipazione che trova la sua massima espressione nella copertina del disco, dove l’artista appare disteso in una bara, foderata di rosso, con un pugnale in mano. Un’immagine potente, che rappresenta la morte dell’idolo e la rinascita dell’uomo e dell’artista.

Con Anche gli eroi muoiono, Kid Yugi firma un lavoro che va oltre la musica e si propone come riflessione generazionale sul successo, sull’identità e sul bisogno di smettere di cercare miti da venerare. Un disco che conferma la sua capacità di intercettare il disagio e le contraddizioni del presente, scegliendo consapevolmente di definirsi non un eroe, ma un “anti-idolo”. ansa.