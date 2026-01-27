Edizione n° 5959

BALLON D'ESSAI

TESTO BONGIORNO // Ddl stupri, la Commissione Giustizia del Senato adotta il testo Bongiorno
27 Gennaio 2026 - ore  19:48

CALEMBOUR

PESCHICI VIGILI // Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026 - ore  12:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // La Farrata di Manfredonia: tradizione da tutelare? E’ il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP!

"FARRATA MANFREDONIA" La Farrata di Manfredonia: tradizione da tutelare? E’ il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP!

Secondo te è arrivato il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP? Dicci la tua.

La Farrata di Manfredonia: tradizione da tutelare? E' il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP!

La Farrata di Manfredonia: tradizione da tutelare? E' il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP! elaborazione AI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Farrata di Manfredonia non è solo un rustico: è storia, famiglia, mani esperte e improvvisate che si tramandano un sapere antico. Oggi viene preparata da panificatori, chef, pasticceri, ma anche da tante casalinghe che custodiscono ricette diverse, tutte autentiche.

Secondo te è arrivato il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP? Dicci la tua.

Domanda principale

Sei d’accordo nel creare una DOP per la Farrata di Manfredonia?

Opzioni:
✅ Sì, per tutelare e valorizzare la tradizione
🤔 Sì, ma con regole flessibili
❌ No, rischia di limitare la creatività
• ❓ Non so / voglio informarmi di più

Domanda 2

Chi, secondo te, dovrebbe poter fare la Farrata “DOP”?
• 👩‍🍳 Solo professionisti certificati
• 🏠 Anche le casalinghe esperte
• 👥 Chiunque rispetti ingredienti e metodo
• 🤷‍♂️ Non saprei

Domanda 3

La tua Farrata ideale è più…
• 🧀 Tradizionale, come una volta
• ✨ Tradizionale ma con qualche variazione
• 🍴 Innovativa
• ❤️ Dipende da chi la prepara

Vota e raccontaci nei commenti:
👉 chi ti ha insegnato a fare la Farrata?
👉 cosa non dovrebbe mai cambiare?

(nota stampa).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO