La Farrata di Manfredonia: tradizione da tutelare? E' il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP!

La Farrata di Manfredonia non è solo un rustico: è storia, famiglia, mani esperte e improvvisate che si tramandano un sapere antico. Oggi viene preparata da panificatori, chef, pasticceri, ma anche da tante casalinghe che custodiscono ricette diverse, tutte autentiche.
Secondo te è arrivato il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP? Dicci la tua.
Domanda principale
Sei d’accordo nel creare una DOP per la Farrata di Manfredonia?
Opzioni:
✅ Sì, per tutelare e valorizzare la tradizione
🤔 Sì, ma con regole flessibili
❌ No, rischia di limitare la creatività
• ❓ Non so / voglio informarmi di più
Domanda 2
Chi, secondo te, dovrebbe poter fare la Farrata “DOP”?
• 👩🍳 Solo professionisti certificati
• 🏠 Anche le casalinghe esperte
• 👥 Chiunque rispetti ingredienti e metodo
• 🤷♂️ Non saprei
Domanda 3
La tua Farrata ideale è più…
• 🧀 Tradizionale, come una volta
• ✨ Tradizionale ma con qualche variazione
• 🍴 Innovativa
• ❤️ Dipende da chi la prepara
Vota e raccontaci nei commenti:
👉 chi ti ha insegnato a fare la Farrata?
👉 cosa non dovrebbe mai cambiare?
