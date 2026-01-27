La Farrata di Manfredonia: tradizione da tutelare? E' il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP! elaborazione AI

La Farrata di Manfredonia non è solo un rustico: è storia, famiglia, mani esperte e improvvisate che si tramandano un sapere antico. Oggi viene preparata da panificatori, chef, pasticceri, ma anche da tante casalinghe che custodiscono ricette diverse, tutte autentiche.

Secondo te è arrivato il momento di riconoscerla ufficialmente con una DOP? Dicci la tua.

Domanda principale

Sei d’accordo nel creare una DOP per la Farrata di Manfredonia?

Opzioni:

✅ Sì, per tutelare e valorizzare la tradizione

🤔 Sì, ma con regole flessibili

❌ No, rischia di limitare la creatività

• ❓ Non so / voglio informarmi di più

Domanda 2

Chi, secondo te, dovrebbe poter fare la Farrata “DOP”?

• 👩‍🍳 Solo professionisti certificati

• 🏠 Anche le casalinghe esperte

• 👥 Chiunque rispetti ingredienti e metodo

• 🤷‍♂️ Non saprei

Domanda 3

La tua Farrata ideale è più…

• 🧀 Tradizionale, come una volta

• ✨ Tradizionale ma con qualche variazione

• 🍴 Innovativa

• ❤️ Dipende da chi la prepara

Vota e raccontaci nei commenti:

👉 chi ti ha insegnato a fare la Farrata?

👉 cosa non dovrebbe mai cambiare?

(nota stampa).