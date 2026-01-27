Liberazione anticipata negata per condotta disciplinare: ricorso inammissibile per 56enne di Manfredonia

Ricevere denaro per altri detenuti mentre si è ammessi al lavoro esterno può pesare – e molto – nel percorso di accesso ai benefici penitenziari. È anche su questo presupposto che la Corte di Cassazione (Sezione VII, ordinanza n. 2636/2026) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Paolo Zino, nato a Manfredonia il 16/10/1969 , contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 22 febbraio 2024.

Il provvedimento impugnato aveva rigettato il reclamo proposto contro la decisione del Magistrato di sorveglianza del 6 novembre 2023, che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata relativa al semestre 14 agosto 2022 – 13 febbraio 2023.

Il cuore della vicenda sta in un episodio disciplinare collocato proprio in quell’arco temporale: la presenza, “a carico del condannato”, di una condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, sanzionata con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per aver ricevuto denaro per altri detenuti, pur essendo stato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario (legge 354/1975).

Il Tribunale di sorveglianza – ricostruisce la Cassazione – ha attribuito a quel comportamento un significato preciso: un elemento “evocativo” di mancata adesione al percorso rieducativo, requisito centrale per concedere il beneficio ex art. 54 della stessa legge. In particolare, i giudici milanesi avrebbero sottolineato che non erano state chiarite le ragioni della ricezione del denaro e che la condotta poteva essere letta come tentativo di acquisire una posizione di “potere e supremazia” in ambito carcerario.

In Cassazione, però, le doglianze della difesa non sono passate. Secondo la Suprema Corte, le censure risultano interamente versate in fatto (cioè puntano a rivalutare spiegazioni e giustificazioni dell’interessato) e, soprattutto, non si confrontano con la motivazione del Tribunale di sorveglianza, giudicata priva di vizi logici e giuridici. Inoltre, l’ordinanza evidenzia che le contestazioni sono “meramente riproduttive” di profili già vagliati e disattesi con motivazione congrua. Da qui la conclusione: ricorso inammissibile e condanna alle spese, più il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La decisione è stata assunta a Roma l’8 gennaio 2026.