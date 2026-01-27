È stato approvato ieri in Consiglio comunale il DUP – Documento Unico di Programmazione, l’atto che definisce priorità, obiettivi e traiettoria amministrativa della città per i prossimi anni. Un passaggio che, pur nella sua natura contabile e pianificatoria, ha un significato pienamente politico: indica quale idea di Manfredonia guiderà le scelte dell’ente nel medio periodo.

Il documento arriva al secondo anno di mandato e tiene insieme ciò che è stato avviato e già realizzato con ciò che va accompagnato, rafforzato o rimodulato. Una programmazione che, spiegano i referenti del Partito Democratico di Manfredonia, si costruisce alla luce delle nuove informazioni emerse, delle esperienze maturate e di un contesto che continua a cambiare. “È un esercizio di responsabilità e coraggio: riconoscere le criticità, leggere la realtà senza semplificazioni e correggere quando serve”.

Uno dei nodi centrali riguarda la sostenibilità finanziaria. Essere in piano di riequilibrio impone rigore e scelte prudenti. Il DUP, secondo il PD, conferma una gestione “sostenibile e realistica”, senza promesse irrealizzabili, con l’obiettivo di riportare progressivamente l’ente nelle condizioni di recuperare credibilità, fiducia e capacità di attrarre risorse.

Sul fronte degli investimenti, il documento punta su lavori pubblici e rigenerazione urbana: non soltanto cantieri, ma interventi pensati per ridare senso e funzione agli spazi della città — scuole, quartieri, infrastrutture e luoghi di comunità. La rigenerazione urbana viene descritta come uno strumento per migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale.

Il DUP rafforza inoltre le linee del piano strategico della cultura e del turismo, valorizzando identità, patrimonio materiale e immateriale, mare e paesaggio. Cultura e turismo, nelle intenzioni, non come somma di eventi isolati, ma come leve di sviluppo sostenibile, lavoro e attrattività costruite con visione e continuità.

Ampio spazio anche alla cura del territorio: ambiente, rifiuti, tutela del suolo, valorizzazione delle risorse naturali. “Lo sviluppo che immaginiamo non consuma, ma rigenera”, sottolineano i referenti dem, indicando la sostenibilità come asse strutturale che deve procedere insieme alla crescita, con scelte responsabili e di lungo periodo. Nel documento rientra anche la prospettiva di un patrimonio pubblico non solo da amministrare, ma da valorizzare. Spazi e beni comunali vengono concepiti come luoghi vivi e utili, capaci di generare relazioni, servizi e opportunità, anche attraverso modelli di gestione condivisa e partecipata.

Tra gli obiettivi indicati compaiono anche turismo, commercio, agricoltura e politiche per il lavoro e per i giovani: l’idea è quella di una Manfredonia che non attende risposte dall’esterno, ma crea occasioni investendo sulle proprie vocazioni e sulle energie migliori della città.

Il DUP richiama inoltre strumenti e percorsi di partecipazione e semplificazione, come il bilancio partecipato, la gestione condivisa dei beni, la semplificazione dei servizi. E ancora: collaborazioni con università, scuole e associazioni, insieme a iniziative dedicate a legalità e cittadinanza attiva. “La città non è spettatrice, ma parte delle scelte”. Non manca, infine, un richiamo al metodo: ascolto, confronto, capacità di accogliere obiezioni e critiche costruttive come fattore di stabilità e maturità istituzionale. “Il confronto serio rafforza le scelte, non le indebolisce”.

“Questo DUP non è un libro dei sogni – concludono i referenti del Partito Democratico di Manfredonia – ma un documento che, con prudenza, responsabilità e coraggio, sta riportando la città nelle condizioni di ritrovare fiducia, risorse e orizzonte. Per costruire un futuro condiviso di scelte e realizzazioni. Con passo fermo. Insieme”.